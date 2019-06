Lite davanti al mercatino etnico, un uomo ferito e un altro in fuga

Un uomo ferito e un altro fuggito. Questo il bilancio di una lite che si è verificata ieri pomeriggio, lunedì 17 giugno, davanti al mercatino etnico nella zona della stazione centrale di Pescara.

I protagonisti, in base alla informazioni su quanto accaduto, sarebbero due uomini di nazionalità straniera, senegalese in particolare.

I due uomini non sarebbero operatori del mercatino etnico e quano sul posto sono intervenuti sia agenti della Squadra Volante della Questura che i soccorritori del 118 con un'ambulanza, hanno trovato, di fronte al cancello di ingresso solo un uomo ferito mentre l'altro era scappato.

Il ferito è stato accompagnato al pronto soccorso ma non era in gravi condizioni. Sono in corso indagini e accertamenti allo scopo di ricostruire quanto successo.