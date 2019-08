Violenta lite condominiale in via Lago di Borgiano, uomo arrestato per evasione

B.M.A., 29enne romeno con diversi precedenti, è stato arrestato in flagranza di reato per evasione questa notte dagli agenti della Squadra Volante. Il fatto si è verificato in via Lago di Borgiano, all’interno di un condominio, dove era appena scoppiata una violenta lite tra due uomini, tra cui il 29enne, che si era poi allontanato dall'edificio.

Giunte sul posto, le volanti hanno verificato che uno degli appartamenti del palazzo era stato completamente messo a soqquadro e pesantemente danneggiato, con vetri in frantumi, porte divelte e mobili ribaltati.

Poiché il romeno era sottoposto ai domiciliari per associazione a delinquere, evasione e delitti contro il patrimonio. i poliziotti lo hanno ammanettato mentre stava rincasando e condotto in carcere.