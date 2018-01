Cronaca Ospedale / Via Rigopiano

Lite con accoltellamento, gravi due giovani: arrestati i tre aggressori

Il fatto si è verificato ieri pomeriggio in via Rigopiano. Le vittime sono state ricoverate in ospedale per le ferite riportate dopo essere state aggredite da un gruppo di persone. Si tratta di un 22enne e un 32enne, entrambi in prognosi riservata