Cade l'intonaco dal soffitto del liceo Classico, interdetta un'ala della scuola [FOTO]

Temporaneamente interdetta l'ala est del liceo Classico D'Annunzio di Pescara a causa della caduta di parte dell'intonaco e parte del fondello delle pignatte del solaio al primo piano del plesso scolastico.

Come spiega Antonio Di Marco, presidente della Provincia, che è proprietaria dell'immobile, i problemi si sono verificati nel corso dei lavori di manutenzione ordinaria e di ritinteggiatura di alcune aule della segreteria e del corridoio.

Queste le parole di Di Marco per spiegare l'attuale situazione:

«Dopo le verifiche da parte dei tecnici provinciali, sono stati fatti degli approfondimenti per verificare lo stato degli elementi resistenti del solaio ed è stata effettuata una battitura più approfondita, da cui è scaturito il distaccamento di altri frammenti di intonaco con interessamento di alcuni travetti. La Provincia è prontamente intervenuta indicando le lavorazioni da effettuare per la messa in sicurezza del piano interessato e altresì sta verificando, su tutti i livelli dell'ala est dell'edificio, lo stato dei solai. Tale lavorazione porterà a una parziale interdizione dell'Istituto per il tempo strettamente necessario al ripristino e messa in sicurezza del corridoio e delle aule interessate dai distaccamenti».

Questo invece quanto dichiara Saverio Gileno rappresentante degli studenti del liceo:

«La situazione non è sicuramente positiva, sono, assieme alla dirigente scolastica, in questi giorni a scuola per monitorare la situazione, attendendo le decisioni della Provincia, previste per oggi. Quasi sicuramente l’ala di Via Bologna resterà interdetta e per i primi tempi, ci auspichiamo una celere risoluzione per limitare i disagi, dovremo trovare una diversa soluzione di sistemazione per parte degli studenti».