Lavori riviera nord: al via il secondo lotto, le modifiche alla viabilità

Procedono senza intoppi i lavori di rifacimento del manto stradale delle riviere di Pescara. Lungo la riviera nord, in particolare, oggi 26 aprile partiranno i lavori nel secondo lotto, compreso fra via Ragazzi del '99 e viale Muzii. Sono infatti terminati gli interventi sul primo lotto anche se per oggi 26 aprile i sensi unici su via Solferino e via Cadorna resteranno ancora invertiti come accaduto fin dall'inizio dei lavori.

Il vicesindaco Blasioli:

"Entrambe le strade torneranno all’originario senso di marcia nella giornata di venerdì 27 e comunque con la riapertura al transito del primo tratto di riviera compreso tra via Cavour e via Ragazzi del 99. ZTL ancora sospese durante i lavori. Per tutta la durata dei lavori e al fine di permettere il miglior deflusso delle auto lungo viale Kennedy, via Regina Margherita e via Fabrizi, che con via Puccini diventeranno un asse viario alternativo alla riviera, saranno sospese le Ztl tra via Regina Margherita e via de Amicis, sia durante l’orario scolastico che per il fine settimana e festivi. Tutto tornerà alla normalità finiti gli interventi."

Lungo la riviera sud, invece, partono sempre oggi i lavori per l'ultimo tratto interessato, ovvero fra via Celommi ed il confine con Francavilla al Mare.

Dal 26 quindi, sarà possibile transitare fino a via Celommi per impegnare la suddetta strada verso Francavilla al Mare, mentre sarà sempre possibile transitare sulla riviera sud con direzione sud-nord.I lavori, anche nel secondo tratto consisteranno nella fresatura del tappetino, dopo di che verranno riasfaltate entrambe le corsie fino al confine con Francavilla. Per eseguire il lavoro potrebbe essere necessario una settimana di tempo. Dal 26 aprile per la Linea 21 con l’istituzione del senso unico sud-nord non ci saranno alterazioni nel percorso di ritorno da Francavilla verso Pescara, perché le modifiche già in vigore questa settimana riguardano il percorso da Pescara a Francavilla. Una volta a porta nuova l’autobus devierà su via Marconi, via Plauto, via della Bonifica, via Antonelli, via Nazionale Adriatica e via delle Napee nel territorio di Francavilla al Mare e questo sarà il percorso anche nella giornata del 25 aprile”.