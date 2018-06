Lavori Fibra Ottica: al via la fase di ripristino del manto stradale

Al via il secondo ciclo di ripristini del manto stradale da parte di Open Fiber, società che si è occupata di installare la fibra ottica a Pescara. Lo ha fatto sapere l'assessore e vicesindaco Blasioli, sottolineando l'importanza di questa infrastruttura per la nostra città e la disponibilità della società stessa ad anticipare i lavori di ripristino per ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti e cittadini.

Alla società che sta eseguendo i lavori abbiamo chiesto nella riunione del 19 febbraio 2018 di anticipare rispetto ai tempi previsti nella delibera, pur se dopo i 15 giorni comunque necessari all'assestamento dello scavo, ricoperto con cemento. Dobbiamo dire che abbiamo trovato un giusto ascolto da Open Fiber che a mezzo delle società subappaltatrici ha iniziato da subito i ripristini stradali ed oggi siamo in grado di indicare delle date del secondo ciclo dei ripristini, partiti proprio in questi giorni. Il ripristino sarà di un metro di dimensione laddove si tratti di uno scavo lineare (50 cm per lato oltre lo scavo), mentre sarà di due metri laddove si tratti di uno scavo curvilineo o in alcuni casi pari a metà carreggiata