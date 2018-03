Lavori lungo Corso Vittorio: individuata la perdita, oggi chiude anche via Lago di Scanno

Proseguono spediti e senza intoppi i lavori dell'Aca lungo Corso Vittorio, per riparare una grave perdita di una delle condotte principali. Lo ha fatto sapere l'assessore e vicesindaco Blasioli che ha compiuto un sopralluogo sul posto. La perdita è stata individuata dai tecnici che hanno avviato gli scavi. Ricordiamo che l'arteria stradale rimarrà chiusa al traffico fino a sabato 24 nel tratto fra via Genova e via Emilia.

"Al momento si sta asciugando lo scavo per istallare la camicia che verrà montata domani, dopo la rottura delle paratie della condotta e, se non ci saranno condizioni atmosferiche avverse, il lavoro potrebbe terminare come detto entro sabato. Durante i lavori è stato inoltre riscontrato un problema fognario su Corso Vittorio, lato monte all’altezza di via Roma, dove domani un’altra ditta, senza dunque interrompere i lavori sulla condotta, localizzerà lo scavo e riparerà la criticità, questo senza alcun problema per la mobilità dei residenti."

Tua ha posizionato dei cartelli negli autobus ed alle fermate per informare i cittadini del cambio di tragitto, mentre non si sono registrate particolari code su via Genova e su via Teramo.Oggi 20 marzo scatta invece la chiusura di via Lago di Scanno per la sistemazione della pavimentazione. La strada dovrebbere essere riaperta al traffico domenica.