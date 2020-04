Lavori lungo l'autostrada A14 fra Pescara Ovest e Pescara sud: orari e date di chiusura

Autostrade per l'Italia ha comunicato che per due notti consecutive, venerdì 24 aprile e sabato 25 aprile, saranno chiuse al traffico entrambe le carreggiate nel tratto fra Pescara Ovest - Chieti e Pescara sud- Francavilla. L'orario di chiusura è dalle 22 alle 5 del mattino. Aspi ha aggiunto che i lavori interesseranno in particolare la galleria "Immacolata Vaccari", e che si consigliano i seguenti itinerari:

verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest, si potrà proseguire sulla viabilità ordinaria con rientro alla stazione autostradale di Pescara sud, per proseguire in direzione di Bari

verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud, si potrà proseguire sulla SS16 adriatica e rientrare sulla A14, alla stazione autostradale di Pescara ovest, per proseguire in direzione di Ancona/Bologna