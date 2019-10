Dieci dipendenti in nero su 12 in un night di Cepagatti, attività sospesa e proprietario nei guai

Un night di Cepagatti è stato chiuso dopo la visita dei carabineri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pescara, in collaborazione con i colleghi del locale comando stazione.

I militari dell'Arma, che hanno fatto scattare un blitz sabato scorso, hanno accertato come all'interno del locale 10 dipendenti su 12 totali lavorassero in nero.

«I colleghi del posto», si legge in una nota dell'Ispettorato del Lavoro, «avevano notato una ripresa dell’attività da parte del locale notturno, nonostante ufficialmente risultasse inattivo».

E così si è proceduto alla verifica da parte dello speciale nucleo in forza all’Ispettorato del lavoro di Pescara. E sui 12 lavoratori sottoposto a controllo nel corso della notte 10 sono risultati non in regola. Si tratta di tutte ragazze straniere. Ballerine o meglio figuranti di sala ovvero coloro che intrattengono i clienti in cambio di consumazioni varie che scattano dopo un tempo stabilito dalla proprietà.

Sette, le più numerose, erano di nazionalità romena, una ucraina, una brasiliana e una ungherese. E quando il numero dei dipendenti in nero supera il 20 per cento della forza lavoro dell’attività, secondo la normativa in materia di lavoro scatta la sospensione della stessa attività. L’amministratore della società, C.C., abruzzese, è stato deferito all’autorità giudiziaria per i possibili risvolti di carattere penale. I carabinieri dell’Ispettorato lo hanno invece già multato per 27.500 per violazioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.