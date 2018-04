Laura Ciriaco conquista Francesco Renga con "Human" a The Voice of Italy

Pescara fa il tifo per la sua concittadina Laura Ciriaco a The Voice of Italy, noto talent show di Raidue.

La cantante ha partecipato in qualità di concorrente alle blind audition della trasmissione, conquistando i giudici Francesco Renga e Cristina Scabbia con una cover di "Human", successo di Rag’n’Bone Man. Adesso Laura proseguirà il proprio percorso in trasmissione con il team di Renga.