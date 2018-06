Lastre di marmo rimosse e "riciclate" dal Tribunale: un risparmio per il Comune di oltre 2 milioni di euro

E' iniziato il cantiere di rimozione delle lastre di marmo di Carrara dalle facciate del Tribunale di Pescara. L'operazione, necessaria per motivi di sicurezza a causa dell'instabilità mostrata dalle lastre stesse, durerà diversi mesi e prevede il riutilizzo delle lastre stesse per pavimentazioni e marciapiedi della città.

Un'operazione possibile grazie all'accordo stretto dopo anni di attesa dall'amministrazione comunale, che permetterà anche un risparmio per le casse cittadine di 2,6 milioni di euro.

Il sindaco Alessandrini e il vicesindaco Blasioli:

Sul cantiere si sta provvedendo alla rimozione delle lastre, sarà un lavoro impegnativo, perché queste ricoprono l’intero edificio e l’ATI procederà per lotti da 1.000 mq. Al momento una buona parte ha già una destinazione: circa 1.400 mq, verranno subito impiegati come pavimentazione della passeggiata della riviera di Porta Nuova, attualmente in corso di lavorazione, altri 2.000 mq per la riqualificazione che presto verrà avviata su via Regina Elena, altre, infine, saranno vendute ai soggetti che hanno manifestato interesse.

Dal Settore tecnico ci riferiscono che si tratta di due privati residenti a Chieti che hanno richiesto due lotti sempre da 1.000 mq l’uno, per un ammontare di 47.680 euro, questa la proposta al prezzo di partenza della gara, attualmente sono in corso le verifiche necessarie ad arrivare alla determina di aggiudicazione da parte del dirigente sui due lotti e poi si provvederà alla stesura dell’atto di compravendita, a seguito del pagamento di quanto pattuito per provvedere alla prima fornitura richiesta per luglio. C’è anche un terzo interessato, che ha però tempi meno stretti