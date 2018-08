Abbandona la macchina sul luogo del furto, arrestato un pescarese

Pensava di poter rubare indisturbato nel magazzino di autoricambi di una ditta, in quanto la stessa era fallita e vi erano stati apposti i sigilli da parte del tribunale di Chieti. Aveva già fatto un breve sopralluogo nel pomeriggio ed era stato notato da alcuni operai che avevano riferito al custode dell’immobile l’aggirarsi di una vettura rossa nei pressi del capannone.

Nella serata di lunedì ha deciso di mettere in atto il colpo e, dopo aver scassinato una delle saracinesche, si è introdotto nel magazzino facendo razzia di scatole contenenti ricambi per macchine. Mentre cercava di caricarli nella sua auto, quella rossa del pomeriggio, è stato però disturbato dall’arrivo dei Carabinieri di Francavilla al Mare, avvisati dal custode, e ha precipitosamente abbandonato veicolo e refurtiva, sparendo nelle campagne intorno.

Tuttavia ha commesso un errore: nell’auto, infatti, ha lasciato i documenti che hanno permesso ai militari dell'Arma di identificarlo immediatamente ed effettuare ricerche mirate nelle immediate vicinanze. Lo hanno rintracciato poco dopo, mentre con i vestiti strappati e numerosi graffi sul corpo cercava di mimetizzarsi con i passanti nei pressi della stazione.

A quel punto per l'uomo, un 36enne di Pescara, sono scattate le manette per furto aggravato ed è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Francavilla al Mare in attesa della direttissima prevista per questa mattina.