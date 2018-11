Ladro entra nel magazzino di un negozio ma viene scoperto dai proprietari

È entrato nel magazzino di un negozio, ma è stato scoperto dai proprietari. È andata male a un albanese di 40 anni che oggi pomeriggio ha tentato un furto in un'attività commerciale di via Aterno.

Erano le ore 17 quando i proprietari si sono accorti della presenza del ladro dentro il loro magazzino. In quel momento il negozio era aperto e il malvivente si è introdotto passando da una porta basculante. I titolari hanno immediatamente chiamato il 113, che è intervenuto portando l'uomo in Questura.

Il fatto si è verificato a pochi metri da via Sangro, dove lo scorso mercoledì si è verificato un furto ai danni di una villetta abitata da 2 famiglie. In base alle testimonianze, sembra che da giorni stazionino in quel punto alcuni soggetti vestiti da operai anche se nella zona non ci sono lavori in corso.