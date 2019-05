A spasso per San Silvestro con buste di refurtiva: beccato dai carabinieri

Un 37enne romeno. J.M. già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri per ricettazione. Questa mattina, infatti, una pattuglia dei militari che transitava in via San Silvestro Spiaggia, lo ha notato passeggiare con in mano delle grosse buste piene di oggetti. I militari, avendolo riconosciuto ed insospettiti dall'insolito carico trasportato, lo hanno perquisito rinvenendo capi di abbigliamento, generi alimentari e prodotti cosmetici per un valore di oltre 600 euro.

Dagli accertamenti eseguiti si è scoperto che si trattava di refurtiva proveniente da diversi furti messi a segno in alcuni supermercati di Pescara. L'uomo è stato denunciato e la merce restituita.