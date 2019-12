Ladri in abitazione, è ancora emergenza furti a Spoltore [FOTO]

Ladri in abitazione, è ancora emergenza furti a Spoltore. Ieri, 27 dicembre, ignoti hanno cercato di intrufolarsi in una villetta di via Montinope, fortunatamente senza riuscire nel loro intento.

Erano circa le ore 18.30 quando i malviventi, mentre provavano a entrare, sono stati visti da un'anziana che era rimasta dentro casa. A quel punto la donna ha cominciato a urlare, riuscendo a spaventare e, dunque, a mettere in fuga i banditi.

Si tratta di due ragazzi alti e magri, che indossavano una felpa e, soprattutto, un cappuccio in testa per travisare i propri volti. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza sono inequivocabili. Molto probabilmente si tratta delle stesse persone che nei giorni scorsi hanno colpito anche in via Massera.

I ladri, infatti, ultimamente stanno visitando molte case della zona: con l'arrivo delle Feste sperano forse che i proprietari siano andati fuori città, e di conseguenza iniziano a suonare ai citofoni per vedere se ci sia qualcuno all'interno.

Non solo: se notano le telecamere, le manomettono colpendole con dei bastoni per poter poi agire indisturbati. Hanno anche tentato di rompere gli avvolgibili per entrare in più punti e avere così più vie di fuga.

Inoltre scavalcano i muretti e aprono i cancelletti, rigorosamente dove non ci sono cani che abbaiano. Del fatto sono stati informati i carabinieri, e i residenti adesso auspicano maggiori controlli perché non si sentono più al sicuro.