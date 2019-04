Chiuso un laboratorio di pasticceria abusivo con materie prime scadute da due anni

Un laboratorio di pasticceria attivato abusivamente è stato chiuso in provincia di Pescara dopo un controllo eseguito al suo interno dai carabinieri del Nas (nucleo antisofisticazione).

I militari dell'Arma, impegnati in una serie di controlli in vista della Pasqua, hanno riscontrato diverse irregolarità.

Il titolare dell'attività è stato denunciato perché all'interno dei locali sono stati rinvenuti alimenti in cattivo stato di conservazione, materie prime con bruciature da freddo e scadute anche da due anni.

I carabinieri del Nas hanno, per questi motivi, proceduto al sequestro di 2 quintali di alimenti avviati a immediata distruzione. Come consuetudine non è stato rivelato il nome dell'attività sottoposta a controllo.