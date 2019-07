Analisi cliniche in offerta sul web ma il laboratorio ha carenze strutturali, nei guai due persone

Promuovevano analisi cliniche con offerte veicolate sui siti di commercio elettronico sul web ma i carabinieri del Nas di Pescara hanno deciso di eseguire un controllo in alcuni laboratori.

In uno di questi, in seguito a una pubblicità irregolare veicolata tramite un sito web di vendita "coupon" i militari del Nucleo Antisofisticazione, hanno appurato come un laboratorio del capoluogo adriatico (del quale non è stato svelato il nome) avesse carenze strutturali e di sicurezza sul lavoro.

Per questi motivi, due persone ovvero il direttore tecnico e sanitario, sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie.