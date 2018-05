Ivoriano aggredisce una pattuglia della Polizia Municipale, arrestato

Una pattuglia della polizia municipale (Gruppo Operativo Nucleo Anti Degrado) è stata aggredita oggi da un parcheggiatore abusivo che operava nell’area di risulta. Si tratta di un 35enne ivoriano con una lunga lista di precedenti simili e rapine, che alla vista degli agenti in borghese ha reagito dapprima prendendo a calci l’auto, poi colpendo i vigili urbani con pugni e calci, procurando loro una prognosi di 10 e 8 giorni per lesioni e contusioni, finché non è stato bloccato e condotto al carcere di San Donato dal maggiore Adamo Agostinone, giunto a supporto dei colleghi insieme ad altri due agenti in moto.

Si tratta di una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine: a suo carico sono risultati tanti precedenti simili, uno anche ai danni della Polizia Municipale con l’aggressione a un agente al quale ha rotto un dito un mese fa, nel suo curriculum criminale anche una rapina in un negozio di cellulari di Corso Vittorio e un’altra doppia aggressione e rapina a un'altra rivendita di telefonia mobile, sempre sul Corso principale della città.