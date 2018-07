Itis Volta: una nuova pista di atletica a pochi metri da quella già esistente

Una nuova pista di atletica per l'Itis Volta di Pescara, realizzata ex novo ed all'esterno del perimetro del plesso scolastico e soprattutto a poche decine di metri dalla pista di atletica già esistente, ma nel totale degrado. L'esponente di Pescara Mi Piace Foschi interviene chiedendo spiegazione alla provincia di Pescara, e parlando di un evidente spreco di denaro pubblico.

Inoltre, ha aggiunto Foschi, l'istituto continua a versare in condizioni di degrado e scarsa manutenzione come nel caso del soffitto, rifatto per 850 mila euro nel 2017 e che invece continua ad avere importanti infiltrazioni in caso di pioggia.

Chiaramente la situazione va approfondita e, per questa ragione, l’Associazione ‘Pescara – Mi piace’, a nome di centinaia di famiglie, chiede ai Capigruppo consiliari della Provincia, maggioranza e opposizione, di organizzare un sopralluogo congiunto nell’Istituto Volta per verificare, insieme, la veridicità delle nostre segnalazioni, tutte opportunamente documentate e capire cosa stia accadendo in questa scuola e soprattutto quali interventi di manutenzione possono essere realizzati già nel corso dell’estate per

garantire la tranquillità dei ragazzi al proprio rientro a settembre. Quella sarà anche l’occasione opportuna per riproporre le nostre domande al Presidente Di Marco, ovvero: all’interno dell’Istituto ‘Volta’ sono garantite le opportune condizioni di sicurezza per gli studenti e il personale?

(la vecchia pista)