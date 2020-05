Rimesso in libertà l'istrice che vagava in giro per Pescara

Rimesso in libertà l'istrice che l'altra sera vagava in giro per Pescara e che era stato recuperato e messo in sicurezza per evitare che potesse farsi male. Lo fa sapere Stefania Barone del servizio Apta gruppo "Animali persi e trovati in Abruzzo":

"Il nostro amico è tornato in natura, nel suo ambiente, come è giusto che sia - dice la Barone - I carabinieri forestali di Popoli sono infatti venuti a prenderlo, dopo la custodia della scorsa notte, riportandolo a quella libertà che non è certo camminare per le strade urbane".

Come si suol dire in questi casi, tutto è bene quel che finisce bene.