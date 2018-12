Li ipnotizzavano e li derubavano, denunciati: avevano colpito anche a Montesilvano

Li ipnotizzavano e li derubavano: con l'accusa di concorso in rapina sono stati denunciati a piede libero un pakistano e un'iraniana, entrambi 20enni e residenti nell'hinterland romano. I due stranieri avevano colpito anche in alcune attività commerciali di Montesilvano: riuscivano in qualche modo a ipnotizzare le loro vittime, e poi si facevano consegnare l’incasso.

Li hanno fermati i Carabinieri di Numana (Ancona), sgominando una scia di colpi che erano stati messi a segno dalla coppia tra Marche, Abruzzo, Emilia Romagna e Toscana.