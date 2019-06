Quattro persone ricoverate in ospedale dopo la cena al ristorante

Si sono sentite male, avvertendo problemi gastroenterici, dopo aver cenato in un ristorante e per questa ragione, 4 persone, 3 donne e un uomo, sono state ricoverate all'ospedale di Popoli.

Per tutti e 4 si sospetta un'intossicazione alimentare.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, sabato sera avevano cenato in un locale della Val Pescara (il nome del ristorante non è stato comunicato, ndr) in compagnia di altri amici.

È stata attivata la procedura prevista in casi del genere e ieri, domenica 9 giugno, la Asl e i carabinieri del Nas di Pescara, hanno effettuato un sopralluogo nel locale bloccando tutte le materie prime usate per la cena come i prodotti caseari e quelli a base di carne.

Nel frattempo sono in corso altri accertamenti sui campioni prelevati al fine di scoprire le cause che hanno provocato il malessere dei clienti.