Intossicati alla mensa: ecco che cosa avrebbe fatto male ai bambini

Assodato che non sia stata l'acqua, emerge adesso che non sarebbe neanche la carne ad aver provocato i malori dei bambini alle mense scolastiche nelle scorse settimane. Lo riporta l'edizione cartacea odierna de "Il Messaggero".

In attesa di una risposta certa da parte dell'Istituto Zooprofilattico, pare proprio che la colpa dell'intossicazione di massa dei piccoli alunni sia da attribuirsi a un formaggio, per la precisione una caciottina prodotta da un caseificio locale. La Procura, però, non si pronuncia in merito.

La svolta si è avuta grazie a una bimba celiaca, che era stata l'unica della sua classe a non mangiare quell'alimento e, guardacaso, anche l'unica a non essersi sentita male nei giorni successivi. Gli investigatori sono così risaliti al fornitore del formaggio.

Adesso dovranno essere effettuati altri accertamenti per capire in che modo il batterio Campylobacter sia arrivato a contaminare la caciottina.