Intonano cori del Lecce, due giovani aggrediti nella notte

Aggrediti per aver intonato in strada alcuni cori del Lecce. È successo stanotte in via Conte di Ruvo. A farne le spese sono stati due giovani leccesi, che a un certo punto hanno iniziato a intonare ad alta voce alcuni inni da stadio in favore della loro squadra, con cui a Pescara c'è da sempre una forte rivalità calcistica.

I salentini erano in compagnia di un amico del posto. I loro cori hanno richiamato l'attenzione di un gruppo di 5/6 pescaresi, che li hanno fronteggiati: è spuntato un coltello da cucina, e uno dei due leccesi è stato aggredito provocandosi una ferita tra il petto e l’ascella sinistra.

Trasportato in pronto soccorso da un’ambulanza del 118, ne avrà per 25 giorni. Il suo concittadino si è invece rifugiato in un bar. Sul posto gli agenti della Squadra Volante, mentre la Digos ha già avviato le indagini.