VIDEO | La paura di Patrizia, alla quale hanno bruciato l'auto: "Se non ci sarò più saprete che fine avrò fatto"

A margine della manifestazione odierna tenutasi nel Ferro di Cavallo per dire no all'illegalità a Rancitelli, la signora Patrizia ha manifestato la propria paura dopo l'attentato incendiario di cui è stata vittima nei giorni scorsi, con la sua auto che è andata bruciata:

"Non mi sento più sicura. Dopo che mi hanno bruciato l'auto non si sono verificati altri episodi nei miei confronti, ma conosco bene le abitudini di questa gente: il tempo di far calmare le acque e potrebbe accadere qualcos'altro. Ho paura anche per il mio cagnolino: ormai lo porto legato perché temo che possano investirlo. Non mi aspettavo tutta questa risposta da parte dei miei concittadini. Il problema, però, è dopo. Se non ci sarò più, saprete che fine avrò fatto".