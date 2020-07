L'ex assessore Cuzzi parla 2 ore in tribunale e respinge le accuse, la Di Carlo sceglie il silenzio [FOTO]

L'ex assessore ai Grandi Eventi del Comune di Pescara, Giacomo Cuzzi, a differenza di Moreno Di Pietrantonio, segretario cittadino del Pd, e degli imprenditori Andrea Cipolla e Cristian Summa, ha scelto di parlare questa mattina, mercoledì 15 luglio, in tribunale davanti al Gup Elio Bongrazio e al pm Luca Sciarretta nell'interrogatorio di garanzia.

Ha invece scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere l'ex assessore Simona Di Carlo.

Cuzzi, come riferiscono i suoi avvocati Nicola Lotti e Gianfranco Iadecola, ha dichiarato ai magistrati di aver agito sempre rispettando regole e norme e dunque ha respinto le accuse che gli vengono mosse e che l'hanno portato agli arresti domiciliari. Sotto accusa sono i 21 eventi affidati dall'allora assessore alle società di Cipolla per un totale di quasi un milione e 200 mila euro in cambio di presunti favori nelle campagne elettorali regionale e comunale dello scorso anno. Cuzzi ha detto di essersi «adeguato al modus operandi della precedente amministrazione che poi è lo stesso di quella attuale».

I 5 indagati, a vario di titolo, devono rispondere di corruzione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, illeciti finanziamenti elettorali e turbata libertà degli incanti.

Per Cuzzi, i suoi avvocati hanno chiesto la revoca degli arresti domiciiari e la decisione verrà nei prossimi 5 giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery