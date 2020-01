Inseguimento con sparatoria a Spoltore, auto si ribalta dopo essere stata urtata dai banditi: fermate due persone - FOTO

Paura e panico nella serata di oggi, poco dopo le 21, a Santa Teresa di Spoltore dove c'è stato un inseguimento con sparatoria fra due banditi ed i carabinieri, concluso con lo schianto, da parte dei malviventi, contro una Volkswagen Tiguan con a bordo una famiglia che si è poi ribaltata.

Come riferisce Spoltore Notizie, l'inseguimento sarebbe iniziato lungo la circonvallazione per motivi ancora da stabilire e si è concluso lungo la statale 602 dove l'Alfa Giulia con i malviventi ha urtato diverse automobili prima di schiantarsi contro la Tiguan. A quel punto entrambi sono scesi dandosi alla fuga ma sono stati bloccati dalle forze dell'ordine. L'autista è stato bloccato sul posto, il complice vicino alla chiesa di Santa Teresa. Per fortuna non si registrano feriti fra le persone presenti nell'auto ribaltata, mentre sarebbero stati esplosi almeno sette proiettili. Sul posto oltre a carabinieri e polizia, anche i vigili del fuoco.

(foto di Costantino Spina Spoltore Notizie)