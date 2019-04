Senza patente non si fermano all'alt della polizia e cadono con la moto dopo inseguimento

Minuti di concitazione nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 4 aprile, intorno alle ore 14:30 a Pescara con un inseguimento della polizia finito con un incidente stradale.

In base alla prima ricostruzione di quanto avvenuto, due giovani in sella a una moto non si sono fermati all'alt di una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo della Questura di Pescara nella zona del ponte Villa Fabio (Capacchietti).

Gli agenti si sono così prontamente messi al loro inseguimento e la fuga dei due ragazzi è terminata all'uscita delle Torri Camuzzi dell'asse attrezzato a causa di un incidente che li ha visti cadere, da soli, dalla sella del mezzo a due ruote.

I due giovani, entrambi già noti alle forze dell'ordine, non hanno riportato conseguenze e dalle verifiche successive è emerso come il conducente non avesse la patente di guida mentre il veicolo a due ruote non era stato sottoposto alla revisione obbligatoria.