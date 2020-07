Ubriaco infrange un vetro dell'autobus con una bottiglia, arrestato e denunciato

Ubriaco infrange un vetro dell'autobus 2/ con una bottiglia, arrestato e denunciato. Nella serata di ieri, 4 luglio, la squadra volante e la guardia di finanza hanno fermato un 43enne algerino, senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine e irregolare sul territorio nazionale, che ha opposto resistenza.

Per tale ragione è finito in manette, rimediando inoltre una segnalazione per danneggiamento aggravato. L'uomo, secondo quanto riferito, era in stato di forte agitazione. Il fatto si è verificato alla fermata dei bus che si trova lungo corso Vittorio Emanuele II, a pochi passi dall'incrocio con via De Amicis. I passeggeri del mezzo sono stati fatti scendere.