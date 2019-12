Gli alunni della primaria di Montesilvano sul palco con "Pinocchio" [FOTO]

È stato un successo il "Pinocchio" proposto dall'associazione Amare Montesilvano. La fiaba, rappresentata sul palcoscenico del Palatenda allestito in piazza Muzii, ha avuto come attori e comparse i piccoli alunni delle classi quinte A e C della direzione didattica, guidata dal dirigente scolastico Roberto Chiavaroli.

In scena i seguenti alunni:

Elena Di Santo, Michela Imperatore, Michele Gnomi, Antonio Bagnato, Riccardo Tasso, Giancarlo Di Renzo, Rebecca Norcia, Andrea Martino, Luca Pietrangelo, Letizia De Simone, Alessia De Vincenzo, Michele D’Isidoro, Elena Di Santo, Giancarlo Di Renzo, Giovanni Gentilucci, Giorgia Di Girolamo, Claudia Cacciatore, Riccardo Silli, Fabian Matera, Francesco Tortora, Antonella Falini, Pomponio Emanuele, Papicchio Annamaria, Alessandro Gianfarani, Lorenzo Rotondi, Michele Imperatore, Angelica Morgana, Antonio Bagnato, Claudia Silli, Lorenzo Rotondo, Giovanni Gentilucci, Letizia De Simone, Alessia De Vincenzo, Fabian Matera, Claudia Cacciatore, Andrea Martino, Antonella Palini, Mattia Macedonia

La regia porta la firma di Fabrizio Fasciani e le coreografie sono state curate da Dina Zaffiri. I costumi, invece, sono stati confezionati dai genitori dei bambini coinvolti nella recita, impreziosita dalle scenografie realizzate da Pina Piunno. Il prossimo appuntamento con le iniziative natalizie è per il 6 gennaio al Grand Hotel Adriatico con la tombolata di beneficenza.