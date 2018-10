Gravi infiltrazioni dal tetto, l'Alberghiero ‘De Cecco’ trasferisce le classi

La Dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’, Alessandra Di Pietro, ha comunicato il risultato degli ultimi controlli effettuati sul plesso di via Italica insieme ai tecnici della Provincia di Pescara.

Nei giorni scorsi, dopo il maltempo, si era deciso di chiudere l’intero primo piano dello stabile a causa delle "gravi infiltrazioni dal tetto" che non permettevano la permanenza degli studenti e, soprattutto, rendevano urgenti gli interventi di ristrutturazione.

28 classi del primo biennio torneranno in aula lunedì 5 novembre, con questa disposizione:

Ecco cosa ha dichiarato la dirigente Di Pietro:

“Il maltempo ha inciso gravemente sul plesso di via Italica determinando una proroga della sua chiusura sino a mercoledì 31 ottobre. Ho chiesto personalmente alla Provincia di effettuare controlli puntuali e rigorosi quale massima garanzia per i nostri studenti. Regione Abruzzo e Provincia di Pescara avevano già comunicato da un paio di mesi il finanziamento di oltre 2 milioni per riqualificare e mettere in sicurezza lo storico edificio di via Italica; siamo fiduciosi di poter sempre contare sulla disponibilità e sull’impegno concreto della Provincia per restituire piena fruibilità alla scuola”.