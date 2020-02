Ha un infarto e viene soccorso dall'elicottero del 118: grave un uomo di Cepagatti

È in gravi condizioni un anziano di 86 anni che questa mattina, a Cepagatti, ha avuto un infarto. L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 nella sua abitazione di via Dante Alighieri, dove è intervenuta un'ambulanza medicalizzata di Pianella.

I sanitari sono riusciti a rianimarlo facendo riprendere le funzioni vitali ed è stato poi trasportato in ospedale a Pescara con l'elicottero dove è stato trasferito in pronto soccorso in codice rosso.