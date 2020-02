Peculato ed esercizio abusivo della professione medica: indagato ex presidente del consiglio comunale

Chiuse le indagini della procura di Pescara relative all'inchiesta sull'ex presidente del consiglio comunale e biologo Vincenzo Dogali, accusato assieme ad altre tre persone di peculato. Per Dogali è scattata anche l'imputazione per esercizio abusivo della professione medica.

Gli altri indagati sono il primario di medicina nucleare Valerio Di Francesco e due infermieri Lorenzo Sagazio e Paola Zuccarini. Secondo la procura, Dogali, secondo la procura, avrebbe continuato a ricevere i suoi pazienti eseguendo prelievi e rilasciando prescrizioni, in una sala del reparto di medicina nucleare con la complicità del primario e degli infermieri, utilizzando fra l'altro flaconi, siringhe e altro materiale sanitario di proprietà dell'ospedale.

Contestato anche il reato di esercizio abusivo della professione medica, in quanto grazie ad alcune riprese delle telecamere installate dagli inquirenti, sarebbe stato sorpreso a firmare prescrizioni utilizzando il timbro del primario. Ora si attende la decisione del giudice per l'eventuale rinvio a giudizio.