Incroci pericolosi: lavori del Comune in altre due zone della città

Proseguono i lavori dell'amministrazione comunale per risolvere il problema degli incroci pericolosi. L'assessore e vicesindaco Blasioli, infatti, ha annunciato per il 2018 la messa in sicurezza di due punti particolarmente delicati in due zone della città.

Si tratta dell'incrocio fra via Ferrari e via Aremogna, e fra Strada Prati e via Catani. L'obiettivo è ridurre al minimo rischi e pericoli per i pedoni, ciclisti ed automobilisti. Saranno spesi circa 100 mila euro

L’incrocio tra via Ferrari e via Aremogna è stato preso in considerazione proprio per l’utenza pedonale e scolastica. In particolare verrà realizzato un attraversamento a “pellicano”, che consiste nella realizzazione di un’isola per il passaggio pedonale in sicurezza. E’ un passaggio particolarmente utilizzato da tutta l’utenza che si reca alla stazione Centrale di Pescara e soprattutto dagli studenti che provenienti dalla stazione si recano all’Istituto Acerbo e Di Marzio. Verrà prevista una protezione dell'attraversamento su Via Ferrari con isola spartitraffico “pelican crossing" in cui l'isola centrale è dotata di transenne convogliatrici e attraversamenti sfalsati. Inoltre è prevista la creazione di un percorso ciclabile a doppio senso su Via Aremogna.

Il secondo incrocio che verrà preso in considerazione è quello tra Strada Comunale Prati e via Catani. Qui si opererà un allargamento della rampa di entrata-uscita su Via Catani e la realizzazione di una banchina pedonale. L’idea è quella di creare un camminamento pedonale per chi vuole venire verso il centro città, ma anche di allargare la rampa di accesso in modo da permettere a chi proviene da via Valle Fuzzina e via Selva degli Abeti e a chi abita nella parte bassa di via Catani di accedere in Strada Prati senza giri incredibili, al fine di diminuire il transito delle auto su via Colle Innamorati.