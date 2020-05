Si ribalta con il trattore, grave un uomo di Nocciano

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina, venerdì 15 maggio, nelle campagne di Nocciano.

Un uomo di 48 anni, alle dipendenze di un'azienda agricola, si è ribaltato mentre era alla guida del trattore.

Il mezzo meccanico non ha mantenuto la stabilità in un tratto dove la pendenza era notevole.

È stato necessario l'intervento dell'elicottero del 118 per trasportare la vittima al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara. Ricovero immediato in codice giallo, ma fortunatamente non c'è pericolo di vita. Sulla dinamica dell'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Penne.