Incidente in viale Marconi, auto si ribalta e finisce contro palo della luce [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato la notte scorsa intorno alle 3:20 nella zona zona di Porta Nuova a Pescara.

Lo scontro tra due automobili è accaduto all'incrocio tra viale Marconi e via Filippo Masci in direzione di via Italica.

In base alla ricostruzione di quanto successo, un'Alfa Romeo Giulietta di colore grigio percorreva viale Marconi in direzione nord mentre una Jeep Renegade gialla da via Masci andava verso via Italica.

Lo scontro tra i due mezzi sarebbe stato inevitabile e in seguito alla violenza dell'impatto la Renegade si è ribaltata finendo contro un palo della luce posto sul marciapiede all'angolo. A bordo dei veicoli c'erano solo i conducenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che si sono occupati di eseguire i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e una ambulanza del 118 della Misericordia che ha medicato sul posto i due uomini alla guida che hanno riportato contusioni ed escoriazioni.