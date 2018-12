Schianto tra due auto in via Verrotti a Montesilvano [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 31 dicembre, intorno alle ore 14:30 in via Verrotti a Montesilvano all'altezza del supermercato Todis.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, a scontrarsi sono state due auto: una Lancia Y di colore bianco e una Opel Zafira.

La Y, alla cui guida c'era una ragazza di 22 anni, procedeva in direzione Pescara e nel momento in cui stava svoltando per entrare al Todis, avrebbe invaso troppo la corsia opposta e la Zafira che viaggiava in direzione Montesilvano l'ha colpita.

A rimanere leggermente ferita è stata la 22enne al volante della Lancia Y che è stata medicata sul posto dal personale della Misericordia di Pescara rinunciando al trasporto in ospedale.

Inoltre la polizia locale di Montesilvano si è occupata di gestire la viabilità e di eseguire i rilievi utili all'esatta ricostruzione del sinistro.