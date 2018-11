San Donato, nuovo incidente all'incrocio fra via Nenni e via Rio Sparto: travolta una ciclista [FOTO]

Ancora un incidente all'incrocio fra via Pietro Nenni e via Rio Sparto, a San Donato. Un furgone in transito, per circostanze ancora da chiarire, ha travolto una donna che viaggiava a bordo di una bicicletta. Sul posto un'ambulanza della Misericordia che si è occupata di soccorrere la ciclista. Qualche settimana fa c'era stato un altro incidente sempre nello stesso punto.

A rimanere ferita una ragazza di 25 anni che ha riportato un trauma al ginocchio ed uno shock, è stata trasportata in ospedale a Pescara in codice giallo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO