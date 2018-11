Pescara, incidente in via Rio Sparto: scontro fra auto, due feriti

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a San Donato, all'incrocio fra via Rio Sparto e via Neto. Due auto, una Peugeot proveniente da via Neto ed una Ford Fiesta da via Rio Sparto direzione monti - mare si sono scontrate violentemente. Il conducente della Ford Fiesta, un 22enne, è stato soccorso e trasportato in ospedale dal 118. La sua auto è stata sbalzata sul marciapiede opposto dove per fortuna non transitava nessun pedone. L'altro conducente non ha riportato conseguenze mentre la moglie, che si trovava sul sedile passeggero, è stata trasportata in ospedale. Nessuno è in pericolo di vita.

Sul posto la Polizia Municipale che si è occupata dei rilievi e di regolare il traffico. I residenti della zona da tempo chiedono interventi per i continui incidenti che avvengono in quel punto.