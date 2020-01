Prende strada contromano e finisce sul marciapiede colpendo donna e nipote nel passeggino [FOTO]

Un brutto incidente stradale in via Rigopiano a Pescara si è verificato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 15 gennaio.

Un'automobile (una Ford Focus), al volante della quale c'era un uomo, ha imboccato contromano la strada finendo sul marciapiede contro una donna e il nipote nel passeggino.

In base alla prima ricostruzione dei fatti, l'automobilista avrebbe subìto un malore mentre stava percorrendo via Ferrari e all'altezza del sottopasso ferroviario ha sbandato verso destra abbattendo il palo della segnaletica verticale.

Imboccata contromano via Rigopiano il veicolo ha invaso il marciapiede travolgendo una palla di cemento, diversi paletti e due auto parcheggiate per finire contro la donna e il bambino nel passeggino. Entrambi sono stati colpiti: la nonna è finita sotto un'auto in sosta mentre il piccolo è rimasto incastrato nel passeggino tra le 2 auto. Immediato l'intervento del 118 con i soccorritori che hanno liberato il bambino e trasportato sia lui che nonna e guidatore in ospedale con 2 ambulanze. Tutti e 3 sono rimasti feriti.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale allo scopo di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

Notizia in aggiornamento