Pauroso schianto tra due auto in pieno centro a Pescara [FOTO]

Un pauroso incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, giovedì 4 luglio, in pieno centro a Pescara.

Due automobili si sono scontrate in modo molto violento intorno alle ore 23:30 in via Regina Margherita all'incrocio con via De Amicis.

A schiantarsi sono state una Mini che percorrendo via De Amicis si sarebbe immessa in via Regina Margherita senza rispettare lo stop e finendo così per centrare in pieno una Fiat 500L.

All'interno della Mini c'era solo un uomo al volante mentre nella 500L un uomo con la figlia e una sua amica, entrambe minorenni. I due veicoli, in seguito al violento impatto laterale, sono finiti sul marciapiede contro i pali della segnaletica stradale che sono stati abbattuti. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118, che hanno trasportato i 4 feriti al pronto soccorso dell'ospedale, e 3 pattuglie della polizia con gli agenti che si sono occupati sia di regolare il traffico che di eseguire i rilievi utili all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro.

I 4 feriti, per fortuna, sono stati tutti e 4 dimessi dal pronto soccorso senza gravi conseguenze fisiche.