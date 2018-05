Paura in via Nicola Fabrizi, anziana di Pescara travolta da un motorino

Paura ieri sera in via Nicola Fabrizi, dove un'anziana di Pescara è stata travolta da un motorino mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L'uomo che sopraggiungeva alla guida del ciclomotore, coperto da un'auto che si era fermata per far passare la signora, non avrebbe visto la vittima, investendola.

La donna, che ha 71 anni, è finita al pronto soccorso dell'ospedale civile "Spirito Santo" riportando una ferita alla testa ed escoriazioni su un braccio e varie parti del corpo. Si sospetta anche un trauma cranico. Sul posto, oltre al 118, gli agenti della polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente.