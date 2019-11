Via Misticoni, pedone investito mentre attraversa sulle strisce pedonali - FOTO

Un uomo di 63 anni è rimasto lievemente ferito nella tarda mattinata di oggi dopo essere stato investito mentre attraversava la strada lungo le strisce pedonali.

L'episodio è avvenuto all'incrocio fra via Misticoni e l'incrocio con via Giustino De Cecco. L'uomo è stato investito da un'automobilista alla guida di una Toyota Yaris. Soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale: ha riportato lievi ferite. Rilievi condotti dalla polizia municipale di Pescara.