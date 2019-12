Incidente in via Italica, scontro tra 2 auto e strada chiusa [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato in via Italica all'incrocio con via dei Peligni nel pomeriggio di oggi, martedì 10 dicembre, a Pescara nella zona di Porta Nuova.

A scontrarsi sono state 2 automobili, una Lancia Y e una Smart poco prima delle ore 16.

L'impatto tra i 2 veicoli è stato abbastanza violento e gli occupanti sono stati accompagnati in ospedale dai soccorritori del 118 ma per fortuna hanno riportato solo ferite lievi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che si sono occupati di eseguire i rilievi utili all'esatta ricostruzione del sinistro e della viabilità visto che via Italica è stata chiusa al traffico per oltre un'ora nel tratto tra viale Marconi e via Italica.