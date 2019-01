Perde il controllo dell'auto e si schianta contro muro e cancello [FOTO]

Paura la notte scorsa in via del Santuario a Pescara per un grave incidente stradale che si è verificato intorno alle ore 5:30.

Nello specifico, un'automobile, modello Lancia Y, che procedeva dalla stazione centrale verso i Colli ha effettuato la curva a una velocità eccessiva finendo per schiantarsi contro un muro e un cancello di una casa privata.

Al volante del veicolo c'era un ragazzo di 27 anni, apparso ai primi soccorritori in evidente stato di ebbrezza.

Lo schianto delle lamiere contro il recinto dell'abitazione e il conseguente forte rumore hanno risvegliato diverse persone della zona alcune delle quali sono accorse per prestare i primi soccorsi al giovane. Poco più tardi sul posto è giunta un'autoambulanza della Misericordia di Pescara che ha trasportato il 27enne al pronto soccorso dell'ospedale per un grave trauma cranico conseguente al violento urto contro il parabrezza.

Sul posto sono anche intervenuti polizia e vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'auto alimentata a Gpl.