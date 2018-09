Finisce contro un muro con la moto, giovane ricoverato in ospedale

Un brutto incidente stradale si è verificato la notte scorsa nella zona dei Colli a Pescara.

In particolare, un giovane di 23 anni in sella a una moto è finito fuori strada mentre stava percorrendo via Colle Innamorati andandosi a scontrare su un muro di un'abitazione.

Pochi minuti dopo lo schianto il ragazzo è stato soccorso e trasportato in ospedale da un'ambulanza del 118.

Per il 23enne si è reso necessario il ricovero nel reparto di Ortopedia con una prognosi di 35 giorni.