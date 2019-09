Incidenti stradali Montesilvano / Via Giovanni Chiarini

Incidente tra ciclomotore e auto a Montesilvano, un ferito

La dinamica dello scontro, come fanno sapere i carabinieri di Montesilvano, è in fase di accertamento. Il sinistro si è verificato durante la scorsa notte in via Chiarini. È in fase di identificazione il conducente della vettura