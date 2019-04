Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero, due feriti [FOTO]

Un pauroso incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 22 aprile, in via Caravaggio a Pescara.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, una Fiat Punto, alla guida della quale c'era un uomo, avrebbe invaso la corsia opposta finendo violentemente contro un albero a bordo strada dopo aver perso il controllo della vettura a causa di un malore.

A causa del violento impatto, che ha distrutto l'automobile, è rimasto ferito sia il conducente del veicolo, un 69enne, che la giovane passeggera in stato di gravidanza di soli 19 anni.

Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e il guidatore è stato trasportato in ospedale da un'ambulanza della Misericordia di Pescara dopo essere stato immobilizzato con i presidi sanitari. La ragazza in gravidanza è stata invece medicata sul posto.

Per fortuna le condizioni di salute di entrambi non destano particolare preoccupazione.