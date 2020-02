Provoca un incidente in via Arapietra e fugge: rintracciato e denunciato automobilista ubriaco

Un 40enne di Pescara è stato denunciato dalla polizia municipale per guida in stato d'ebrezza, omissione di soccorso, fuga a seguito d'incidente. L'uomo, infatti, è responsabile di un incidente avvenuto domenica sera in via Arapietra. Mentre era alla guida della sua Lancia Y, in stato d'ebrezza, si è scontrato con una Fiat 500 guidata da una donna di 51 anni. A quel punto, non si è fermato per accertarsi di quanto accaduto ma è fuggito rientrando a casa.

Ma due testimoni sono riusciti a memorizzare la targa ed a fornire elementi utili alla polizia municipale intervenuta sul posto, che è risalita al proprietario raggiungendolo a casa, per poi condurlo al comando di via del Circuito per tutti gli accertamenti. La donna ha riportato dei traumi ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Sequestrato anche il veicolo che sarà successivamente confiscato.