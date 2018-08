Alla guida di uno scooter si schianta contro un palo: morto

Incidente mortale in via del Circuito nella notte tra sabato 18 e domenica 19 agosto a Pescara. Per motivi ancora da chiarire un 33enne senegalese, residente a Spoltore, ha improvvisamente sbandato con il suo scooter Bergman 400, finendo contro un palo e decedendo sul colpo.

L'impatto è avvenuto poco dopo l'una di notte all'altezza tra via Villetta Barrea e via Punta Penna. La strada è rimasta chiusa per ore per effettuare i rilievi, affidati alla Polizia municipale di Pescara.

Sul posto anche il 118. La vittima lascia la moglie e tre figli.